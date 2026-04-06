Прибыль шахтоуправления «Садкинское» сократилась почти в восемь раз в 2025 году

Чистая прибыль одного из крупнейших донских угледобытчиков ООО «Шахтоуправление «Садкинское» сократилась почти в восемь раз – с 70,4 млн руб. в 2024 года до 8,99 млн руб. в 2025 году. Об этом сообщается в финансовых документах предприятия, которые стали доступны в открытых информационных системах.

Выручка ООО в 2025 году составила 6 млрд 557 млн руб., что на 0,82% меньше, чем за предыдущий год.

ООО «Шахтоуправление «Садкинское» эксплуатирует шахту в Белокалитвенском районе, находится под управлением ООО «Южная угольная компания».

В 2025 году власти Ростовской области отмечали, что в угольной отрасли региона сложилась кризисная ситуация. Так, в июне на совещании в правительстве региона речь шла о необходимости поддержки угледобывающих предприятий из-за снижения цен на уголь, дорогих кредитов, увеличения затрат на логистику и страхование грузов.

Кристина Федичкина