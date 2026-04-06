В Туапсинском районе продают базу отдыха за 249,7 млн рублей

В Туапсинском районе Краснодарского края на торги выставлен комплекс недвижимости стоимостью 249,7 млн руб. в рамках банкротства ООО «Айтрейд».

Лот включает пять нежилых зданий в селе Агой: столовую на 200 посадочных мест площадью 794 кв. м, культурно-зрелищный центр площадью 1220,5 кв. м, сауну площадью 50,3 кв. м, туалет площадью 20 кв. м и проходную площадью 15,9 кв. м.

В состав лота также входит право аренды земельного участка площадью 32 тыс. кв. м. На территории размещены сооружения и коммуникации: озеленение, берегоукрепление, железобетонный и металлический заборы, инженерная сеть ливневой канализации, сеть электроснабжения и освещения, опорная плита с баком, дороги, оборудование детской игровой площадки, спортивная площадка, водопровод и система канализации.

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 08.10.2025 года ООО «Айтрейд» признано банкротом и введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден Константин Мазикин.

ООО «Айтрейд» «Астраханская фабрика канцелярских принадлежностей» зарегистрировано в 2010 году в Астрахани. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В 2023 году чистая прибыль предприятия составляла 3,66 млн руб., а в 2024 году оно стало убыточным, показав чистый убыток в размере 821 тыс. руб.

Это уже четвертая попытка реализации имущества. Изначально цена лота составляла 293,8 млн руб., затем постепенно снижалась.

