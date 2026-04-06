На Кубани трудоустроили 36% бывших заключенных, обратившихся в центры занятости

В январе—июне 2025 года в центры занятости населения Краснодарского края обратились 106 лиц, вышедших из мест лишения свободы. Из них трудоустроены 38 (36%) человек. Об этом со ссылкой на данные администрации Краснодарского края президент межрегиональной благотворительной общественной организации социальной адаптации граждан «Братские сердца» Павел Ерагер сообщил на круглом столе «Культура добра: Инвестиции бизнеса в будущее Кубани». Мероприятие провел «Ъ-Кубань».

Всего за шесть месяцев 2025 года правоохранительные органы края направили в службу занятости населения 507 лиц, вышедших из мест лишения свободы, или 90% от общего количества. На квотируемых рабочих местах трудилось 131 людей с судимостью.

«После освобождения человек часто оказывается в ситуации, когда его никто не ждет, негде жить и работать. Если государство, общество и бизнес не выстроят путь к мирной жизни для этих людей, этот вакуум быстро заполнят криминальная среда и деструктивные связи. Речь уже идет не просто о социальной политике, а об общественной безопасности. При этом важно не просто помочь человеку "в моменте", а разработать целый маршрут возвращения к нормальной жизни, включающий восстановление документов, трудоустройство, организацию режима, психологическую поддержку и многое другое»,— отметил эксперт. Он добавил, что с 2017 года через систему адаптации «Братских сердец» прошло более 7,5 тыс. человек. Из них более 2 тыс. официально трудоустроены, стали самозанятыми или включились в волонтерскую работу организации.

Мария Удовик