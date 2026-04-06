Шесть новых производств в Ростовской области создадут 540 рабочих мест

В Ростовской области шесть новых инвестиционных проектов общей стоимостью 74 млрд руб. создадут более 540 рабочих мест в 2026 году. Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на министерство промышленности и энергетики региона.

Производства будут созданы и модернизированы в сферах машиностроения, химической и текстильной промышленности. Предприятия разместят в Красносулинском районе, Шахтах и Каменск-Шахтинском, а их запуск запланирован на второе полугодие 2026 года, уточнили в ведомстве.

Всего, по данным ведомства, в 2026 году Ростовская область должна завершить инвестиционные проекты на сумму более 200 млрд руб., что составляет около 20% от общего объема заявленных инвестиций.

