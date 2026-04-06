Бывшего замглавы правительства Ивановской области обвинили в получении взятки

Бывшему замглавы областного правительства предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. Об этом сообщила пресс-служба СКР. Имя обвиняемого ведомство не раскрывает.

По версии следствия, с ноября 2022-го по декабрь 2024 года обвиняемый в сговоре с должностными лицами департамента ЖКХ Ивановской области использовал свои полномочия, чтобы покровительствовать двум коммерческим организациям во время конкурса на выполнение капитального ремонта общего имущества. За это экс-замглавы регионального правительства и его сообщники получили взятку более чем в 41 млн руб. Также им оказали «услуги имущественного характера» стоимостью более 2,5 млн руб.

Суд арестовал имущество обвиняемого более чем на 10 млн руб. На время следствия его заключили под стражу.

20 марта Ленинский районный суд Иваново приговорил к 10 годам тюрьмы бывших заместителей главы правительства Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина. Следствием установлено, что они заключали госконтракты на капитальные ремонты в обмен на взятки со стороны ООО «Жилстройцентр». Всего был заключен 21 контракт на общую сумму более 800 млн руб.

В тот же день, выяснил «Ъ», прокуратура Ивановской области потребовала от ООО «СНН Промэлектроналадка» вернуть 223 млн руб. коррупционного дохода. Компания за откаты получила преимущественные права на заключение контрактов с муниципалитетом на ремонт многоквартирных домов.