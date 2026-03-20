Прокуратура Ивановской области потребовала вернуть 223 млн руб. коррупционного дохода

Прокуратура подала в арбитражный суд Ивановской области иск к ООО «СНН Промэлектроналадка», которое за откаты получило преимущественные права на заключение контрактов с муниципалитетом на ремонт многоквартирных домов. Об этом стало известно «Ъ».

В 2021-2023 годах НКО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» и «Промэлектроналадка» заключили 15 контрактов на оценку технического состояния многоквартирных домов и их ремонт на сумму более 223 млн. руб. Впоследствии было установлено, что для «Промэлектроналадки» и компании «Домпромстрой» были созданы преимущественные условия на рынке. При этом для других организаций, которые хотели заключить договоры с фондом, условия были дискриминационными.

В покровительстве, попустительстве и незаконных действиях в интересах двух компаний ранее обвинили начальника департамента ЖКХ Ивановской области Дениса Кручинина. В отношении него возбудили уголовное дело — установлено, что за свои действия он получил взятку в размере 33 млн руб. Деньги ему дал предприниматель Денис Кручинин.

Прокуратура требует признать сделки недействительными и взыскать с ООО полученные по договорам 223 млн руб. как коррупционный доход.

