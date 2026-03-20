Бывшим зампредам ивановского правительства дали 10 лет по делу о взятках

Ленинский районный суд Иваново приговорил к 10 годам лишения свободы бывших заместителей председателя правительства Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина. По версии следствия, они заключали госконтракты на капитальные ремонты в обмен на взятки. Всего был заключен 21 контракт на общую сумму более 800 млн руб.

Сергей Зобнин

Фигурантов признали виновными в превышении должностных полномочий и получении взяток. Суд установил, что с 2022 по 2024 год Сергей Зобнин предоставлял госконтракты «Жилстройцентру» на ремонты в учреждениях здравоохранения, образования и культуры. Фактическим руководителем строительной компании был родной брат супруги чиновника Дмитрий Федулов. Ирине Эрмиш передали взятку в размере не менее 3 млн руб. за участие в схеме, считает следствие.

Сергей Зобнин будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима. Ирина Эрмиш — в колонии общего режима. Обоим назначили штраф в размере 30 млн руб. Им запрещено занимать должности госслужащих на 11 лет. Дмитрия Федулова приговорили к трем с половиной годам в колонии общего режима, указано в пресс-релизе суда.

Подробнее — в материале «Ъ» «Десять лет без Gucci».