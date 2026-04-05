В селе Кирки в Дагестане во время оползня пропал человек

В селе Кирги Кайтагского района Дагестана во время оползня без вести пропал человек. Об этом сообщил глава района Запир Гасанов.

Оползень разрушил жилой дом, еще два получили повреждения. Угроза сохраняется еще для пяти домов.

На месте ЧП работает оперативная комиссия, специалисты оценивают обстановку и оказывают помощь пострадавшим. Работы ведутся по расчистке дороги, ликвидации последствий подтоплений.

Мария Хоперская