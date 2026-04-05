Благоустройство парка «Патриот» в Буденновске завершено на 80%

В Буденновске продолжается благоустройство парка «Патриот». Специалисты уже завершили более 80% работ, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Владимиров Фото: Владимир Владимиров

Подрядчику предстоит установить малые архитектурные формы, освещение и благоустроить прилегающие территории. Особое внимание уделяется мемориальной зоне, посвященной участникам СВО. Здесь уже установили памятник, а в ближайшее время появится пространство с фотографиями и историями бойцов.

Мария Хоперская