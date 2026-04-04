Главные новости за 4 апреля. Ростов-на-Дону и область

Во время воздушной атаки на Таганрог один человек погиб, четверо пострадали — трое жителей города и один гражданин иностранного государства. Раненые получили серьезные травмы, по оценкам медиков, состояние троих тяжелое.

В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу возник пожар на территории складских помещений логистической компании. В акватории Таганрогского залива в результате попадания обломков БПЛА повреждения получило коммерческое судно, возник пожар.

Задержан 25-летний Виктор Третьяк, сбежавший три дня назад с территории колонии-поселения № 8 Ростовской области. Осужденный будет привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

Предпринимателя из Ростова-на-Дону обвинили в уклонении от уплаты более 5,7 млн руб. налогов (ч. 1 ст. 198 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

На ремонт 7 км дороги от х. Второго Киевского до х. Нижнего Астахова в Кашарском районе направлено 140 млн руб. Разработка сметной документации уже завершена, контракт с подрядчиком планируют заключить до 1 мая.

Из-за работ на линиях электропередач 8 апреля с 13:00 до 15:00 будет остановлена НС-2 «Западная» в Новошахтинске. Без водоснабжения останутся центр города, два микрорайона и шесть поселков.