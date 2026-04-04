На ремонт дороги в Кашарском районе направлено 140 млн рублей

На ремонт 7 км дороги от х. Второго Киевского до х. Нижнего Астахова в Кашарском районе направлено 140 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Разработка сметной документации уже завершена, контракт с подрядчиком планируют заключить до 1 мая. Работы планируют завершить в сезон 2026 года.

«Дорога имеет важное значение для жителей: по ней проходят маршруты школьных автобусов, люди добираются до социальных объектов и райцентра», — отметили в ведомстве.

Ремонт второго участка протяженностью 8,3 км запланирован на 2028 год.

Наталья Белоштейн