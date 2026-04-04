Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове будут судить предпринимателя за сокрытие 5,7 млн рублей налогов

Предпринимателя из Ростова-на-Дону обвинили в уклонении от уплаты более 5,7 млн руб. налогов (ч. 1 ст. 198 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что обвиняемая с 2023 по 2024 год, применяя упрощенную систему налогообложения, умышленно внесла ложные сведения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и НДФЛ. При этом она намеренно не отразила поступление денег на расчетный счет.

Таким образом фигурантка уклонилась от уплаты НДС на 3,7 млн руб., а также занизила сумму НДФЛ более чем на 2 млн руб.

Наталья Белоштейн

