В Ростове будут судить предпринимателя за сокрытие 5,7 млн рублей налогов

Предпринимателя из Ростова-на-Дону обвинили в уклонении от уплаты более 5,7 млн руб. налогов (ч. 1 ст. 198 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Установлено, что обвиняемая с 2023 по 2024 год, применяя упрощенную систему налогообложения, умышленно внесла ложные сведения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и НДФЛ. При этом она намеренно не отразила поступление денег на расчетный счет.

Таким образом фигурантка уклонилась от уплаты НДС на 3,7 млн руб., а также занизила сумму НДФЛ более чем на 2 млн руб.

