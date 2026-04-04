«Каждый новый закон все сильнее ограничивает развитие рекламного бизнеса»

ФАС предлагает ввести единые правила проведения торгов на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Речь идет о рекламных конструкциях на зданиях и земельных участках, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. В частности, проект постановления правительства РФ определяет порядок проведения аукциона и конкурса, включая их критерии и параметры. Кроме того, ФАС предлагает проводить такие торги в электронной форме на федеральных электронных площадках, размещать извещения о проведении торгов и информацию о заключенных договорах в ГИС «Торги», закрепить перечень функций организатора торгов и оператора электронной площадки. Законодательную инициативу «Ъ-Кубань» прокомментировала руководитель краснодарской рекламно-производственной компании «Геометрия рекламы» Юлия Василевская.

Юлия Василевская

«Все, что касается введения единых для всех участников российского рынка рекламы стандартов, я всегда поддерживаю, так как это значительно упрощает рабочие процессы. Во-первых, все этапы торгов предлагается фиксировать в электронной системе, что снизит коррупционные риски и сделает процесс более открытым. Во-вторых, единые правила и электронная форма торгов позволят участвовать в этом процессе компаниям из разных регионов, не только местным игрокам. В-третьих, использование федеральных электронных площадок ускорит процесс, снизит бюрократию и издержки на организацию торгов.

К сожалению, в регионах к федеральным правилам часто добавляют свои. Например, в отношении рекламных и информационных конструкций с 1 марта 2026 года вступили в силу требования, обязывающие давать перевод иностранных слов. В Краснодаре их дополнили — в наружной рекламе кубанской столицы мы можем использовать только русские слова (исключение составляют зарегистрированные товарные марки). Это заметно сократило пул наших заказчиков, так как иностранные слова присутствует в брендах многих компаний.

Между тем в современных экономических реалиях рынку рекламных услуг и так приходится сложно. Реклама, в первую очередь наружная,— это то, на чем экономят компании, испытывая финансовые трудности. С помощью наружной рекламы поддерживают имидж бренда, а не стимулируют продажи. Поэтому во время охлаждения экономики тех, кто стремится забрать "лакомые куски" рекламных поверхностей задорого, становится все меньше.

Кроме того, гордума Краснодара в прошлом году утвердила Правила размещения и содержания информационных конструкций на территории города. Требования достаточно жесткие. Теперь предприниматель может разместить свою вывеску, используя только четыре шрифта, которые прописаны в Правилах, исключительно в бело-серых тонах, если товарный знак зарегистрирован. При этом в Краснодарском крае работает много компаний, у которых этого нет. Получается, что они теперь не могут использовать свой фирменный шрифт, фирменный стиль для расположения вывесок.

Ко всему, места размещения рекламных конструкций утверждает совет, заседания которого проходят не так часто. На получение разрешения может уйти три-шесть и даже 12 месяцев.

Добавим к этому то, что мы лишись социальных сетей как канала продвижения и продаж для бизнеса. Оставшиеся в доступе платформы пока не демонстрируют сопоставимой результативности для работы рекламных компаний, что негативно сказывается на маржинальности наших услуг.

Учитывая все сказанное, отмечу, что каждый новый закон все сильнее ограничивает развитие рекламного бизнеса. На данном этапе унификацию правил проведения торгов на установку и эксплуатацию рекламной конструкции оцениваю положительно. Но очень важно, чтобы схема всего процесса была прозрачной и понятной, а пакет документов и требований — посильным для участников рынка».