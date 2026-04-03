На Ставрополье в ближайшие двое суток ожидаются ливни и штормовой ветер

С 16:00 до 19:00 и до конца суток 3 апреля, а также 4 апреля местами в Ставропольском крае ожидаются ливни с грозой, градом и сильным ветром до 20-23 м/с. Об этом предупредили в Ставропольском Гидрометцентре.

Региональное управление МЧС не исключает возникновение ЧС, связанных с повреждением опор линий связи и ЛЭП, повреждением кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев.

Жителям региона рекомендовано быть внимательными при переходе улиц и дорог, обращать внимание на целостность воздушных линии электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев, избегать длительного нахождения вблизи стен домов.

Наталья Белоштейн