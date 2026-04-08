Тысяча пластинок всех времен

Интерес к виниловым пластинкам в России растет уже не первый год. При этом наиболее активными покупателями становятся молодые люди в возрасте 25–30 лет.

Пластинки набирают обороты

«2025 год стал для нашего производства по-настоящему знаковым: это был самый успешный период с момента открытия и, по сути, за все 11 лет нашей работы в индустрии»,— рассказал «Ъ-Review» руководитель производства виниловых пластинок компании LIVYN RECORDS Андрей Белоногов. Чистая прибыль компании в 2025 году увеличилась по сравнению с 2024 годом на 50%, и по результатам первых месяцев текущего года господин Белоногов уверен в том, что рост продолжится.

По словам руководителя направления завода по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Игоря Богданова, рост объемов производства в 2025 году составил 15–20% и в текущем году такая динамика сохранится. «В 2025 году мы расширили пул базовых клиентов на 25% и продолжили сотрудничество с ведущими дистрибуторами медиаконтента и ключевыми игроками музыкального рынка»,— уточнил он. Фирма «Мелодия» — наследница известной с советских времен студии грамзаписи — в конце 2025 года возобновила производство пластинок после почти 30-летнего перерыва, открыв новый завод в Новосибирске.

Впечатляющий рост интереса к винилу отмечают не только его производители, но также аналитики и продавцы.

По данным оператора фискальных данных «Такском», в 2025 году продажи пластинок в России увеличились на 9%.

Причем пик пришелся на конец года: в октябре—декабре рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 14% и 40% по сравнению с предыдущим кварталом. В «Авито» зафиксировали увеличение продаж винила на площадке на 26% по сравнению с 2024 годом. «Основной вклад в динамику традиционно вносит сегмент ресейла — на него пришелся 61% всех сделок. Продажи винила с рук в 2025 году выросли на 27% по сравнению с 2024 годом»,— рассказали в пресс-службе компании.

Оборот виниловых пластинок на Wildberries за прошлый год увеличился примерно на 50% как по общей сумме продаж, так и по количеству дисков. «В январе—марте текущего года этот показатель вырос на 44% по обороту и на 38% в натуральном выражении. В крупных городах динамика спроса еще выше. Например, в Москве рост превысил 65% по сумме и 60% в натуральном выражении»,— уточнили в пресс-службе маркетплейса.

Активный рост является отличительной чертой российского рынка винила в отличие от Запада, где индустрия вышла на плато и демонстрирует менее впечатляющую динамику. По словам господина Белоногова, это связано с тем, что после распада СССР производство пластинок в стране на длительное время практически прекратилось, тогда как на Западе этот формат не исчезал и развивался эволюционно.

В результате западный рынок уже прошел фазу «второго открытия» винила, а в России этот процесс все еще продолжается.

Сегодня в России формируется новая аудитория, расширяется инфраструктура и культура потребления. «Однако, вероятно, в перспективе ближайших нескольких лет рынок также перейдет на стадию насыщения — темпы роста замедлятся, а динамика станет более сдержанной, со временем, возможно, перейдя в фазу стабилизации или легкого снижения»,— полагает эксперт.

Слишком мал для новичков

Несмотря на перспективность рынка, эксперты отмечают, что зайти на него новым игрокам будет непросто. «Открытие нового завода в нашей стране — крайне капиталоемкий и рискованный проект. Затраты на запуск производства настолько высоки, что для их окупаемости необходимо стабильно выпускать порядка 50 тыс. пластинок ежемесячно. При текущем объеме рынка и имеющихся конкурентах обеспечить такие показатели практически невозможно»,— считает господин Белоногов.

Кроме того, продолжает он, крупные заказчики, как правило, предпочитают работать с производителями, которые уже зарекомендовали себя. Это существенно ограничивает возможности для новых игроков закрепиться в индустрии. «В целом можно сказать, что существующий внутренний спрос в России на данный момент вполне способны покрыть один-два завода уровня нашего. Поэтому, несмотря на внешнюю динамику и интерес к отрасли, запуск новых производств чаще всего оказывается экономически неоправданным»,— считает эксперт. «Текущие мощности в стране в целом покрывают базовый спрос, однако в пиковые периоды, например перед новогодними праздниками, дефицит слотов на печать все еще ощущается»,— подтверждает господин Богданов.

В свою очередь, первый заместитель генерального директора «Мелодии» Карина Абрамян говорит, что в настоящее время спрос на пластинки превышает возможности заводов и это приводит к очередям на производство. Кроме того, индустрия по-прежнему зависит от импортного сырья. «В России не производится виниловая масса. Мы остановились на закупках итальянского сырья, и все понимают, насколько это сейчас сложно логистически»,— отмечает госпожа Абрамян.

«В нашей стране на данный момент отсутствует как собственное сырье, так и необходимая производственная база комплектующих. Виниловые гранулы поставляются из Европы, а оборудование и отдельные компоненты — из Азии. Безусловно, логистика из Европы в последние годы стала более сложной и затратной, однако цепочки поставок продолжают работать, отрасль адаптировалась к новым условиям»,— говорит господин Белоногов. Также, по его словам, есть трудности с поиском кадров. «Основная сложность заключается в том, что специалистов в этой сфере фактически не готовят — профильного обучения в России нет. Поэтому сотрудников приходится обучать практически с нуля»,— поясняет он.

Винил — дело молодых

Что касается наиболее популярных среди отечественных ценителей винила жанров, эксперты и игроки рынка единогласно называют классическую музыку и проверенное годами творчество советских и российских исполнителей. Так, по статистике Wildberries, в лидеры продаж виниловых пластинок в этом году вышли сборник «Король и Шут — Лучшее» на двух пластинках, сборник классики «Зима» (Чайковский, Вивальди, Глинка, Моцарт, Григ и другие), «Кино» с альбомом «Звезда по имени Солнце», «Сплин» с «Гранатовым альбомом» и саундтрек к мультсериалу «Смешарики».

«В целом же в жанрах лидируют классика, русский и зарубежный рок, альтернатива: “Кино”, “Король и Шут”, ДДТ, “Сектор Газа”, “Сплин”, Земфира (признана иноагентом в РФ), Queen, Pink Floyd, Nirvana, Linkin Park, The Beatles, Radiohead, System of a Down, Rammstein, Red Hot Chili Peppers, Depeche Mode»,— рассказали в пресс-службе маркетплейса. Также популярностью пользуется зарубежная и отечественная поп-классика: Майкл Джексон, Джо Дассен, ABBA, Уитни Хьюстон, Валерий Меладзе, Игорь Тальков, Юрий Шатунов, «Ранетки», «Мираж».

В свою очередь, госпожа Абрамян замечает, что помимо переизданий советской эстрады в России сейчас огромный спрос на современную инди-музыку. «Виниловый рынок во многом опирается на проверенную временем музыку, прежде всего на русский рок, который стабильно занимает около 40% всех заказов. Это неудивительно: культовые альбомы и исполнители этого жанра органично воспринимаются именно на виниле, где важна не только музыка, но и сама атмосфера прослушивания»,— говорит господин Белоногов.

В то же время растет интерес к пластинкам современных исполнителей. «В 2025 году мы увидели мощный приток джазовых релизов, исполнителей, чье творчество интересно слушателям “Радио JAZZ 89.1 FM”, а также современной поп-музыки и рэпа. Винил перестал быть жанровым и стал форматом для любого качественного музыкального продукта»,— рассказал господин Богданов.

Молодеют не только издающиеся на виниле исполнители и группы, но и их аудитория.

Исследования показывают, что на Западе миллениалы и зумеры являются наиболее активно растущими группами покупателей пластинок.

Россия в этом плане вписывается в общемировой тренд. «Если десять лет назад основным покупателем винила был мужчина старше 40 лет, то сейчас ядро аудитории смещается к людям возраста 25–30 лет. Для современной молодежи винил стал своеобразным противоядием от цифровой перегрузки — это возможность прикоснуться к чему-то материальному, заземлиться и обрести настоящую связь с музыкой. Эстетика процесса — поставить иглу, рассмотреть конверт — стала важнее, чем просто прослушивание музыки»,— подтверждает господин Богданов.

Увлечение молодежи пластинками вписывается в более обширный тренд возвращения моды на физические носители информации — бумажные книги, пластинки, CD и DVD, объясняет госпожа Абрамян. При этом, по ее словам, молодое поколение слушает винил не вместо стриминга, а в дополнение к нему.

Кроме того, интерес к винилу связан с популярной среди молодого поколения идеей осознанного потребления — бесконечный скроллинг музыкальных сервисов уступает месту вдумчивому прослушиванию пластинок.

«Наконец, нельзя недооценивать влияние моды и социальных трендов. Винил стал частью образа жизни — его можно увидеть в интерьерах, на фотографиях, в социальных сетях. Он символизирует вкус, “музыкальную насмотренность” и определенную культурную позицию»,— считает господин Белоногов. Таким образом, омоложение аудитории винила — это не случайность, а закономерный результат стремления к более глубокому, осмысленному и чувственному взаимодействию с музыкой в цифровую эпоху, резюмирует эксперт.

Андрей Игнатов