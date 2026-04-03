В ставропольском управлении СК России появятся должности IT-инспекторов

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю меняет подход к защите цифровых данных. Как сообщил в интервью «Ъ–Кавказ» руководитель ведомства Александр Перепелицын, в штат каждого подразделения теперь включена должность инспектора по информационным технологиям и защите информации. Появление новых специалистов связано с необходимостью усилить безопасность следственных материалов в условиях современных угроз.

Главной задачей инспекторов станет охрана тайны следствия. Александр Перепелицын пояснил, что в условиях СВО и активности иностранных спецслужб защита персональных данных свидетелей, потерпевших и обвиняемых становится вопросом первой необходимости. В распоряжении следствия находятся сведения, в том числе о высокопоставленных госслужащих, поэтому их цифровую безопасность теперь будут контролировать профильные кадры.

При этом ведомство аккуратно подходит к внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Глава управления отметил, что технологии уже находят применение, но только как вспомогательный инструмент для рутинных задач. Алгоритмы помогают готовить шаблоны документов, собирать судебную практику или анализировать криминалистические базы данных. Однако доверять ИИ принятие ключевых решений следствие не намерено из-за слишком высокой «цены ошибки».

«Искусственный интеллект не способен заменить человека при квалификации преступлений или оценке доказательств. Эти процессы требуют глубокого понимания мотивов участников, которые всегда индивидуальны»,– отметил Александр Перепилицын.

