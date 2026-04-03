Глава СУ СК России по Ставрополью: Telegram стал единственным каналом вербовки подростков

В Ставропольском крае наметился рост преступлений, совершаемых подростками под влиянием иностранных спецслужб. Как сообщил в интервью «Ъ–Кавказ» руководитель ставропольского управления СК России Александр Перепелицын, в его практике абсолютно все случаи вовлечения несовершеннолетних в террористическую деятельность проходили исключительно через мессенджер Telegram. Вербовщики умело используют детскую внушаемость, завлекая их обещаниями быстрого и легкого заработка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю

По словам Александра Перепелицына, путь к скамье подсудимых часто начинается с символической суммы в 1 тыс. руб. за обычную фотографию инфраструктурного объекта. Со временем задания становятся опаснее: от подростков требуют передавать точные координаты зданий или закупать горючие жидкости для их поджога. Финалом «сотрудничества» обычно становится приказ совершить полноценный теракт. Если ребенок осознает серьезность ситуации и пытается выйти из игры, кураторы переходят к шантажу, угрожая раскрыть его связь с иностранной разведкой родителям или школе.

«На скамью подсудимых попадают дети даже из благополучных и обеспеченных семей, чьи родители часто являются патриотами. При этом многие взрослые живут в иллюзии полного контроля над гаджетами своих детей, не подозревая о скрытых угрозах»,– подчеркнул Александр Перепелицын.

Судебная практика по таким делам не предполагает снисхождения: подросткам грозит от 8 до 10 лет в колониях строгого режима. В итоге молодые люди выходят на свободу к 25 годам без образования, но с клеймом террориста и поломанной судьбой. Одним из последних примеров в регионе стало дело двух подростков, которым уже предъявлено обвинение в покушении на диверсию.

Роман Лаврухин