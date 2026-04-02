Скидки на вторичную недвижимость в Ставрополе достигли 14%

Продавцы жилья на вторичном рынке Ставрополя снижают цену в среднем на 14% от первоначального предложения при заключении сделки. Аналитики «Циан» зафиксировали этот показатель в свежих данных. Ставрополь занял 33-е место среди российских городов по величине дисконта.

Эксперты связывают рост скидок с замедлением спроса на вторичном рынке после отмены льготных ипотечных программ в 2024–2025 годах. В крупных городах России средняя скидка достигает 21%, что отражает жесткую конкуренцию между собственниками. Продавцы вынуждены идти на уступки из-за накопившегося предложения: в Ставрополе число объявлений о продаже квартир выросло на 12% за год, а время экспозиции объектов увеличилось до 112 дней.

Лидером по торгу выступает Санкт-Петербург с рекордными 34% разницы между ценой запроса и сделки. Сочи следует за ним с дисконтом 32%, а Ростов-на-Дону показывает 31%. Такие цифры говорят о перегреве рынка в курортных и мегаполисах, где покупатели активно пользуются рычагами давления. Напротив, Набережные Челны в Татарстане демонстрируют минимальную скидку — всего 10%, благодаря стабильному локальному спросу от промышленных работников.

В Ставрополе ситуация усугубляется высокой стоимостью жилья относительно доходов населения. Жители тратят 77 средних зарплат на однокомнатную квартиру на вторичке по итогам 2025 года — на одну зарплату больше, чем годом ранее. Средняя цена квадратного метра здесь колеблется около 115–120 тыс. руб., но реальные сделки закрываются на 14–16 тыс. руб. ниже заявленных. Ранее, в марте 2026-го, вторичка в краевом центре подешевела на 0,4% — единственный случай среди 70 крупных городов России.

В Ставрополе новая вторичка (дома 2023–2025 годов) продается на 15–20% дороже готовых новостроек, но торг нивелирует разрыв. Эксперты прогнозируют дальнейший рост скидок до 16% к лету, если ЦБ не смягчит ключевую ставку. Продавцы уже активизируют акции: в марте число объявлений со скидками сократилось на 10%, но средний дисконт вырос.

«Циан» агрегирует реальные сделки из более чем 200 тыс. объявлений по стране. Методология учитывает разницу между ценой публикации и итоговой регистрацией договора в Росреестре за последние полгода.

Станислав Маслаков