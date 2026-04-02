Доля автокредитов на Ставрополье превысила среднероссийскую почти в 1,5 раза

В Ставропольском крае доля автокредитования в структуре задолженности населения достигла 11,5%, что почти в полтора раза превышает средний показатель по стране. Розничные заимствования жителей региона к марту 2026 года выросли на 5,3% исключительно за счет ипотеки и транспорта. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

По данным регулятора, на 1 марта 2026 года основной вклад в общую динамику внесла ипотека, доля которой в задолженности граждан составила 53%, показав годовой прирост на 11,7%. На этом фоне потребительское кредитование демонстрирует затяжное охлаждение: после бурного 2023 года (рост на 17,3%) динамика резко замедлилась, а по итогам 2025 года объем требований в этом сегменте сократился на 3%. Эксперты связывают такую тенденцию с высокими рыночными ставками, которые заставляют население отказываться от «дорогих» кредитов наличными в пользу целевых займов.

Особенностью региона остается высокая концентрация долгов в автосекторе. Если в среднем по России доля автокредитов не превышает 8%, то на Ставрополье этот показатель держится на уровне 11,5%. По мнению экспертов, такая специфика обусловлена логистической ролью края и потребностями агробизнеса, где личный транспорт является ключевым активом. Однако с июля 2025 года и в этом сегменте действуют лимиты. Под ограничения попадают рискованные выдачи – займы с низким первоначальным взносом (до 20%) или клиентам, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) превышает 80%.

Регулятор подчеркивает, что новые меры направлены на оздоровление рынка, а не на его искусственное сжатие. Переход от жестких надбавок к лимитам позволил банкам высвободить часть капитала для работы с финансово устойчивыми заемщиками. Предполагается, что это сделает ипотеку и автокредиты более доступными для граждан с невысокой долговой нагрузкой. По мнению экспертов, такая политика Банка России купирует риски возникновения «пузырей», не допуская накопления избыточных долгов у населения.

Качество обслуживания задолженности в крае пока не вызывает опасений: доля проблемных кредитов находится далеко от исторических максимумов. Специалисты полагают, что до конца 2026 года розничный сегмент будет развиваться за счет инерции ипотеки и автокредитов, в то время как беззалоговое кредитование продолжит стагнировать. Дальнейшая динамика будет напрямую зависеть от платежной дисциплины заемщиков и готовности банков смягчать условия кредитования.

Роман Лаврухин