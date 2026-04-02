Пострадавшие от ЧС в Дагестане подали свыше 12 тысяч заявок на выплаты

Жители Дагестана подали более 12 тыс. заявлений на единовременную финансовую помощь после разрушительных паводков, вызванных ливнями 28 марта 2026 года, сообщает пресс-служба администрации главы республики Сергея Меликова.

Власти республики подтвердили старт выплат в ближайшие дни — специалисты министерства труда и социального развития уже завершили подготовку. Пострадавшие обратились через портал «Госуслуги» и филиалы МФЦ, а сейчас идет сверка данных с локальными списками.

Сильный дождь и шквалистый ветер обрушились на регион внезапно: затопило сотни частных домов, прилегающие территории, а в горных районах начались камнепады и селевые потоки. Режим ЧС ввели в восьми муниципалитетах — пяти городах и трех районах, включая Махачкалу и окрестности. Эвакуировали людей из затопленных зон, отключили водоснабжение и электричество в ряде мест, а аварийные службы работали круглосуточно, чтобы восстановить мосты и дороги. Предварительно повредило 763 жилых дома, шесть полностью уничтожила стихия.

В первую очередь власти начислили по 15 675 руб. каждому пострадавшему — россиянам, иностранцам и лицам без гражданства, чье здоровье или имущество пострадало. При частичной утрате вещей первой необходимости положено 78 735 руб., при полной потере — 157 500 руб. на человека. Тяжелые травмы компенсируют 627 тыс. рублей, семье погибшего — 1,567 млн руб. с распределением между членами. Деньги берут из резервного фонда правительства Дагестана, а специальная комиссия оценивает ущерб и формирует точные списки. Заявки на базовую помощь принимают месяц с момента ЧС, на имущество — полгода, на здоровье — год; рассмотрение занимает 11 рабочих дней.

Министерство земельных и имущественных отношений Дагестана перечислило однодневный заработок сотрудников в фонд помощи, а другие ведомства присоединились к сбору средств. К 2 апреля 2026 года зарегистрировали свыше 4 тыс. дополнительных обращений только по возмещению ущерба, что говорит о размахе бедствия.

Станислав Маслаков