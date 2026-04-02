Ставропольцы накопили свыше 608 млрд рублей на банковских счетах

Банк России провел в Ставрополе ежегодную коммуникационную сессию по денежно-кредитной политике, собрав около 100 представителей бизнеса, властей, финансового сектора и академиков, сообщает пресс-служба регионального отделения ЦБ РФ.

Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов объяснил участникам логику снижения ключевой ставки до 15% годовых в марте 2026 года — седьмого подряд смягчения политики. Экономика края приближается к траектории сбалансированного роста, инфляция и ожидания граждан замедляются, что позволяет регулятору переходить к поддержке развития, отметил он.

Жители Ставропольского края к 1 января 2026 года разместили на вкладах и счетах 608,8 млрд руб., увеличив объем на 18,8% за год — быстрее общероссийских 16%. Управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ ЦБ Георгий Тикунов подчеркнул: высокая сберегательная активность сохраняется давно, ставки по депозитам хотя и снизились, но превышают инфляцию, делая накопления выгодными. В СКФО Ставрополье лидирует по доле сбережений — около 60% всех средств округа, уступая лишь Краснодарскому краю с 1,8 трлн руб.

Предприниматели активно расспрашивали о кредитах в условиях высоких ставок, прогнозах ЦБ и моделях поведения бизнеса на фоне трансформации экономики. Они интересовались мониторингом предприятий регулятора — ключевым источником данных о состоянии дел; в нем участвуют свыше 15 тыс. компаний по России, включая 400 из края. Тренд к сбережениям сдерживает кредитный рост: розничный портфель прибавил лишь 2,6% до 534,4 млрд руб., потребкредиты сократились на 3% до 253,3 млрд руб.

Ипотека поддержала динамику: банки выдали 14,7 тыс. кредитов на 61,7 млрд руб. (+8,2% портфеля до 281 млрд руб.), в основном по льготным программам вроде семейной под 6% и сельской под 3% с лимитом 6 млн руб. на 25 лет. Норматив цены кв. м в Ставрополе на I квартал 2026 года — 101 287 руб. Инфляция в крае в феврале замедлилась до 5,69% (ниже общероссийских 5,91%), ЦБ прогнозирует 4,5–5,5% в 2026-м и 4% далее. Если эта цифра будет достигнута, ожидается смягчение кредитно-денежной политики.

