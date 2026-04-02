На Ставрополье ввод жилья увеличился на 9,4%

В Ставропольском крае с января по февраль 2026 года было введено в действие 241,5 тыс. кв. м жилья, следует из отчета Севкавказстата. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ввод жилья вырос на 9,4%.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В сообщении уточняется, что в Ставрополе было введено в действие 164,6 тыс. кв м жилья, что составляет 44,1% от общей площади построенного жилья в регионе. Доля индивидуального строительства столице Ставрополья составила 24,8%.

Наталья Шинкарева