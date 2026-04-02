Ставрополье лидирует в СКФО по числу МСП

Ставропольский край опережает другие регионы Северо-Кавказского федерального округа по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на департамент социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития России.

На 10 марта 2026 года в крае действуют 107,5 тыс. таких компаний, что составляет 38% от общего числа МСП в СКФО — более 282 тыс. единиц. Дагестан занимает второе место с 72,3 тыс. МСП (26%), Чечня — третье с 33,4 тыс. (12%).

Эти предприятия обеспечивают рабочие места для свыше 460 тыс. человек в округе без учета самозанятых, а их доля в валовом региональном продукте СКФО превышает 30% против 22–23% по России. Малый и средний бизнес СКФО растет быстрее общероссийского: за год с марта 2025-го по март 2026-го число МСП в округе увеличилось на 8,8% до 259,2 тыс., в то время как по стране прирост составил 3,7% при общем объеме 6,91 млн единиц.

Край активно наращивает господдержку, что стимулирует рост. В 2026 году Ставрополье выделит на МСП 91 млн руб. — на 70% больше, чем в 2025-м, включая гранты молодежи до 25 лет на 100–500 тыс. руб. и субсидии на оборудование в 43 млн руб. За 2025 год бизнес края привлек 5,5 млрд руб. господдержки совместно с Корпорацией МСП, из них 4,6 млрд руб. — оборотные кредиты онлайн. По Национальной гарантийной системе МСП СКФО получили 42,6 млрд руб. финансирования — на 7% больше, чем годом ранее. Ставропольский край в этом вопросе также лидирует (12 млрд руб. за 9 месяцев).

Вице-премьер Александр Новак назвал Северный Кавказ приоритетом господдержки бизнеса. Предприниматели края масштабируют производство, выходят на экспорт через выставки и осваивают маркетплейс «Сделано на Ставрополье». По итогам 2025-го в регионе работали 345,9 тыс. МСП с занятостью 443,95 тыс. человек (+3,2%), край вошел в топ-15 России. К февралю 2026-го число выросло до 350 тыс., а инвестиции в основной капитал превысят 400 млрд руб.

Рост подпитывают приоритетные отрасли: обрабатывающие производства, ИТ, туризм, логистику. Корпорация МСП фиксирует ускорение: с начала 2026-го в реестр включили 240 тыс. новых компаний (+17% к прошлому году), общее число по России — свыше 6,9 млн (+4%). В СКФО динамика выше средней: Чечня показала +1,22% за январь, Дагестан +16% за 2025-й.

