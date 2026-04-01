Т2 дарит ставропольцам полгода бесплатной связи при переходе со своим номером

Т2 объявляет о старте специальной акции для новых клиентов в Ставропольском крае. При переходе от другого оператора на тариф Black пользователи получат 100% скидку на абонентскую плату сроком на 6 месяцев. После истечения бесплатного периода стоимость тарифа составит 300 руб./мес.



Т2 продолжает запускать эксклюзивные предложения для жителей Ставропольского края в честь первой годовщины запуска коммерческих операций под собственным брендом в регионе. Так, популярный тариф Black стал еще выгоднее – его цена снижена. А с 1 апреля для абонентов, которые перенесут свой номер в T2, есть особый бонус – полгода бесплатного пользования тарифом, что позволит существенно сэкономить на мобильной связи.

Для активации бесплатного периода клиентам необходимо внести абонентскую плату за тариф за первый месяц его использования. После окончания действия скидки цена за тарифный план составит 300 рублей в месяц.

При подключении к Black ставропольцы могут пользоваться безлимитным интернетом и дополнительным пакетом в 100 ГБ, которые можно обменять на специальные предложения или поделиться с друзьями. Кроме того, в тариф включены безлимитные звонки внутри сети T2, 1000 минут для звонков по России, в том числе и в поездках из более чем 50 стран мира, 100 SMS по стране, подписка Wink. Optimum+ в онлайн-кинотеатре, перенос остатков, «Гигабэк», многоуровневая платформа кибербезопасности SafeWall* и многие другие услуги оператора.

Роман Житник, директор ставропольского филиала T2:

«Запуск сети на территории Ставропольского края стал для нашей компании значимым этапом развития, поэтому к первой годовщине мы разработали множество презентов и специальных предложений. С конца марта наши действующие клиенты в приложении T2 получают подарки, а для новых пользователей мы подготовили особые условия при подключении уникального тарифа Black. При прохождении процедуры MNP новый клиент оставляет свой номер, получает широкий спектр услуг и высококлассных сервисов, а также фиксирует его стоимость на будущее. Мы предлагаем абонентам других операторов самый удобный и выгодный способ оценить все преимущества Т2».

Действующие сроки акции с 01.04. по 12.05.2026. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте https://stavropol.t2.ru/

*SafeWall - многоуровневая система киберзащиты,

