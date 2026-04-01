На Ставрополье пройдут торги на имущество бизнесмена Имали Надуева

Государство выставит на торги имущество Имали Надуева, заочно осужденного за организацию заказных убийств агробизнесменов на Ставрополье, следует из данных «ГИС Торги».

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Суд заочно приговорил Имали Надуева в 2016 году к 25 годам колонии строгого режима, но он скрывается в Канаде, где власти отказывают России в экстрадиции. Имали Надуев создал банду в 2011 году, чтобы устранять конкурентов: члены группы убили директоров «Ремсельмаш» и «Рояна», замначальника Кировского райотдела приставов Сергея Иванова, а также готовили покушение на главу ОАО «Тищенское».

Прокуроры и родственники жертв требуют с Имали Надуева компенсации морального вреда, и продажа имущества покроет лишь часть этих долгов. На аукцион уйдут два крупных сельхозучастка в поселке Коммаяк Кировского района и 2/5 доли в жилом доме по адресу Лермонтов, ул. Горняков, 47, кв. 35 (с ипотекой и запретами регистрации). Начальная цена первого участка — 794 100 руб. (залог 120 000 руб., шаг аукциона 7941 руб.), второго — уточняется в районе 900 тыс. руб., а доли дома — 2 512 800 руб., итого стартовая стоимость лотов превышает 1,7 млн руб.

Один из участков в Коммаяке уже не нашел покупателя на предыдущих торгах, поэтому власти проводят повторный аукцион. Дом в Лермонтове — трехэтажное здание с коммуникациями, подвалом и гаражом, но с обременениями, включая арест. Итоги торгов подведут 27 апреля 2026 года на портале «ГИС Торги». Эксперты отмечают, что вырученные средства едва закроют десятые доли взысканий: родственники погибших требуют миллиарды рублей за причиненный вред.

Банда Имали Надуева включала выходцев из Чечни Урыша и Алибека Зауровых, а также ставропольцев Алексея Макушина и Ивана Анашкина; их приговорили к срокам от 3 до 23 лет. Имали Надуев бежал за границу до ареста, и Интерпол до сих пор ищет его в Канаде. Российские власти ведут переговоры об экстрадиции с 2015 года, но без успеха.

Станислав Маслаков

