На Ставрополье пройдут торги на имущество бизнесмена Имали Надуева

Государство выставит на торги имущество Имали Надуева, заочно осужденного за организацию заказных убийств агробизнесменов на Ставрополье, следует из данных «ГИС Торги».

Суд заочно приговорил Имали Надуева в 2016 году к 25 годам колонии строгого режима, но он скрывается в Канаде, где власти отказывают России в экстрадиции. Имали Надуев создал банду в 2011 году, чтобы устранять конкурентов: члены группы убили директоров «Ремсельмаш» и «Рояна», замначальника Кировского райотдела приставов Сергея Иванова, а также готовили покушение на главу ОАО «Тищенское».

Прокуроры и родственники жертв требуют с Имали Надуева компенсации морального вреда, и продажа имущества покроет лишь часть этих долгов. На аукцион уйдут два крупных сельхозучастка в поселке Коммаяк Кировского района и 2/5 доли в жилом доме по адресу Лермонтов, ул. Горняков, 47, кв. 35 (с ипотекой и запретами регистрации). Начальная цена первого участка — 794 100 руб. (залог 120 000 руб., шаг аукциона 7941 руб.), второго — уточняется в районе 900 тыс. руб., а доли дома — 2 512 800 руб., итого стартовая стоимость лотов превышает 1,7 млн руб.

Один из участков в Коммаяке уже не нашел покупателя на предыдущих торгах, поэтому власти проводят повторный аукцион. Дом в Лермонтове — трехэтажное здание с коммуникациями, подвалом и гаражом, но с обременениями, включая арест. Итоги торгов подведут 27 апреля 2026 года на портале «ГИС Торги». Эксперты отмечают, что вырученные средства едва закроют десятые доли взысканий: родственники погибших требуют миллиарды рублей за причиненный вред.

Банда Имали Надуева включала выходцев из Чечни Урыша и Алибека Зауровых, а также ставропольцев Алексея Макушина и Ивана Анашкина; их приговорили к срокам от 3 до 23 лет. Имали Надуев бежал за границу до ареста, и Интерпол до сих пор ищет его в Канаде. Российские власти ведут переговоры об экстрадиции с 2015 года, но без успеха.

Станислав Маслаков