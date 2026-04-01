На Ставрополье доходы санаторно-курортных организаций выросли на 18,1%

Санаторно-курортные организации Ставропольского края в 2025 году, по предварительным данным, выручили 51,5 млрд руб. (за продажу номеров и путевок). Это на 18,1% больше, чем в 2024 году. Такие данные «Ъ-Кавказ» предоставили в Северо-Кавказстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

По предварительной информации службы статистики, в прошлом году гостей принимало 116 санаторно-курортных организаций с общим номерным фондом 18 тыс. единиц (33,5 тыс. мест), что на 1,5% больше, чем годом ранее. Количество размещенных лиц достигло 781,2 тыс. человек. В сравнении с 2024 годом показатель вырос на 5,8%.

«Санаторий больше не воспринимается исключительно как место длительного лечения хронических заболеваний. Основной запрос смещается в сторону превентивной медицины и быстрого оздоровительного эффекта. Наиболее востребованы программы длительностью 3–7 дней: антистресс, детокс, здоровый сон, чек-апы. Растет интерес к омолаживающим направлениям и управлению весом, особенно в премиальном сегменте. В каждом втором пакете присутствует SPA-блок и термальные зоны — потребителю важно сочетание медицинской составляющей и комфортного отдыха. Серьезное изменение произошло и в структуре аудитории. Средний возраст гостя снизился с 50–55 лет до 35–40 лет, причем молодые люди формируют уже более трети турпотока в Кавказские Минеральные Воды. Женщины по-прежнему составляют большинство гостей, однако, доля мужчин постепенно растет, увеличивается число пар и семей с детьми»,— прокомментировала Инна Алексеева, генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», количество бронирований номеров в здравницах Ставропольского края в 2025 году увеличилось на 33% год к году. Подробнее о развитии санаторно-курортной отрасли региона — в материале «Отдых на износ».

Маргарита Синкевич