В крупных городах России, в том числе в Ростове-на-Дону, в первом квартале 2026 года наблюдается рост числа предложений долгосрочной аренды жилья. В среднем по стране объем предложения на рынке увеличился на 21% к предыдущим трем месяцам и на 20% относительно аналогичного периода прошлого года. Директор федеральной риелторской компании «Этажи» в Ростове-на-Дону Андрей Иванов в разговоре с «Ъ-Ростов» отмечает, что сейчас собственники квартир в городе вынуждены снижать цены для привлечения арендаторов.



«В Ростове-на-Дону наблюдается классическая рыночная реакция: при резком увеличении количества вариантов и сохранении умеренного сезонного спроса собственники вынуждены снижать цены, чтобы найти жильцов. Ростов занял третье место среди городов-миллионников по темпам снижения ставок, что говорит о переходе рынка от дефицита к профициту в массовом сегмент.

Есть три ключевых фактора, объясняющих текущую динамику. Первый — выход инвесторов. Доля квартир в новостройках (до пяти лет) на рынке аренды выросла с 14% до 20%. Инвесторы, купившие жилье на пике льготной ипотеки, теперь массово выводят его на рынок аренды, чтобы нивелировать свои расходы. Второй фактор — отказ от продажи. Из-за высоких ипотечных ставок и охлаждения рынка продаж многие собственники предпочитают временно сдавать квартиру, а не продавать ее по низкой цене. И, наконец, третий фактор — исчерпание отложенного спроса. Часть арендаторов, которые ранее снимали жилье в ожидании сдачи своих новостроек, уже заехала в собственные квартиры, освобождая арендный фонд.

Многие ошибочно полагают, что рост предложения автоматически ведет к падению цен. На самом деле, пока ставка по вкладам остается привлекательной, часть потенциальных арендаторов предпочитает копить на жилье, а не снимать. Кроме того, доходность аренды сейчас около 6% годовых, что в два раза ниже доходности по депозитам прошлого года, и собственники начинают договариваться.

По нашим оценкам, в апреле—мае ожидается продолжение тенденции к небольшому снижению или стагнации цен. Февраль и март традиционно спокойные месяцы, предложение остается высоки. Середина года (июнь—август) — это традиционный „высокий сезон“. Спрос вырастет за счет студентов, выпускников и приезжих специалистов. Именно тогда мы ожидаем прекращение снижения цен и возможную плавную стабилизацию.

По итогам года глобального обвала арендных ставок не будет, но и значительного роста (как в 2023–2024 годах) — тоже. Скорее всего, рынок выйдет на плато. Если ключевая ставка ЦБ продолжит снижаться, часть квартир может уйти в продажу, что сбалансирует спрос и предложение».