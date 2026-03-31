Вскрыли пирамиду

В Ростовской области задержали и отправили под стражу организаторов кредитно-потребительского кооператива, который работал как финансовая пирамида. По данным правоохранителей, кооператив работал с 2018 по 2025 год, его офисы находились в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Азове, а также в Волгоградской, Воронежской областях и Краснодарском крае. С клиентами заключались соглашения о размещении личных сбережений на определенный период со ставками от 13,5% до 34% годовых. Сумму нанесенного ущерба следователи оценивают в 60 млн руб., потерпевшими проходят около 400 человек.



Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Полицейские задержали в Ростове-на-Дону и Аксае организаторов и работников кредитно-потребительского кооператива, который работал как финансовая пирамида. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в соцсетях.

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет об организациях «Сберегательный капитал», «Новые финансы», «Донской кредит» и «Добробуд». Пайщикам в определенный период своевременно возвращались средства и начисленные проценты, однако с осени 2025 года выплаты по депозитам прекратились, а сотрудники организации перестали выходить на связь с вкладчиками, рассказал источник.

Партнер адвокатской конторы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что доходность в 34% при относительно скудных депозитных предложениях от банков является очень настораживающей «приманкой», однако люди все равно несут свои деньги таким компаниям, если у них нет понимания как устроен такой бизнес или отсутствует негативный опыт. «К сожалению, даже в эпоху высокого уровня финансовой грамотности у населения, остается небольшой процент тех, кто „верит на слово“ и не проверяет информацию. Но на самом деле тут нет ничего хитрого — достаточно просто поискать информацию в интернете есть ли у такой организации лицензия Центробанка или состоит ли он в каких-либо СРО, и в целом изучить вопрос такого инвестирования более глубже — тогда сразу станет понятно, что схема ненадежна. В данном случае „выдает“ обман такая соблазнительно высокая ставка доходности — сейчас таких ставок на рынке в любых легальных сегментах просто не найти, это характерно для теневого рынка, а такой рынок — это заведомо отсутствие какой-либо правовой защиты»,— считает эксперт.

Как рассказывал журналистам ранее начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области Александр Туркин, следователями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

«Следствие, по всей видимости, будет рассматривать и дополнительную квалификацию: ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества), введенная именно для борьбы с финансовыми пирамидами и предусматривающая до шести лет лишения свободы, может быть вменена в совокупности со ст. 159 УК РФ (мошенничество), если следствие докажет, что организаторы изначально создавали структуру без намерения исполнять обязательства перед вкладчиками. Практика по делам о КПК-пирамидах показывает, что суды, как правило, идут именно по пути совокупности составов, что существенно увеличивает итоговый срок»,— говорит Дмитрий Горбунов.

Он также добавил, что вопрос о распределении ответственности между фигурантами является ключевым и решается через институт соучастия, закрепленный в главе 7 УК РФ. «Руководитель кооператива, если будет доказана вина, будет признан организатором преступления в соответствии с 33 ст. УК РФ. Именно он создал схему, определял ее условия, явно не соответствующие никакой реальной хозяйственной деятельности, — и принимал решения о распределении привлеченных средств. Роль организатора в российском уголовном праве влечет наиболее строгое наказание: суды, как правило, назначают организаторам финансовых пирамид реальные сроки в диапазоне от семи до десяти лет, нередко приближаясь к верхней границе санкции при значительном числе потерпевших»,— заключил юрист.

Константин Соловьев