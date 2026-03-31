В порту Усть-Луги устранили последствия очередной атаки беспилотников

В порту Усть-Луги устранили повреждения, полученные объектом в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Профильные федеральные службы и комитеты правительства совместно с предприятиями устранили последствия ночных атак», — написал чиновник в Telegram. Он уточнил, что в Молодцово восстановили работу котельной, поврежденной взрывной волной. В жилых домах продолжают восстанавливать остекление. «В Усть-Луге также уже устранены последствия атаки БПЛА», — добавил глава региона.

Порт в Усть-Луге неоднократно становился целью беспилотников, атаки участились в марте. В предыдущий раз порт был атакован 29 марта, возник пожар. На прошлой неделе жители Санкт-Петербурга обсуждали возможную связь смога в городе с происшествиями в порту. Местные власти и синоптики заявляли, что загрязнение воздуха с пожарами не связано.

Российские власти принимают все меры для защиты объектов критической инфраструктуры, однако это не значит, что можно «на все сто процентов» обезопасить объекты от террористических атак. Так ситуацию в Усть-Луге прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.