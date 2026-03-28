Жители Петербурга пожаловались на смог после пожаров в портах из-за атак БПЛА

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на смог, сохраняющийся над городом второй день. Некоторые петербуржцы утверждают, что из-за дыма у них началось першение в горле. Присланные читателями фотографии смога опубликовала, в том числе, «Фонтанка».

Издание указывает, что, согласно данным сервиса IQAir, качество воздуха находится на среднем уровне — AQI 62. Указывается, что диапазон 51–100 считается умеренным, только у чувствительных людей могут появляться симптомы недомогания после долгой активности на улице.

«Осторожно, новости» сообщили, что петербуржцам начали приходить СМС о «неблагоприятных метеоусловиях, способствующих загрязнению атмосферы». Эколог Жора Каваносян пояснил Telegram-каналу, что такой термин используют для случаев, когда город «минимально продувается».

Замначальника Гидрометцентра Петербурга, главный синоптик города Александр Колесов заявил городскому Telegram-каналу «Ротонда», что «направление ветра от Усть-Луги до Петербурга совпадает, но это другое явление; шлейф идет сюда, но он идет на большой высоте и не оседает вниз». Метеоролог добавил, что «в основном город загрязняют автомобили». Также он заверил, что «никто не отравится, эти (погодные) условия не представляют никакой опасности». В городском управлении МЧС «Ротонде» заявили, что смог возник, «потому что мы живем в мегаполисе».

Как отмечает «Подъем», «жители предположили, что смог — это следствие крупного пожара в порту, в ночь на 27 марта дроны атаковали порты Усть-Луги и Приморска». В городских пабликах в соцсетях активно обсуждают эту версию. «Ротонда» также указывает, что «некоторые СМИ, например, городской телеканал "Санкт-Петербург" ... связали загрязнение атмосферы с пожаром в Усть-Луге».