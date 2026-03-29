В порту Усть-Луга возник пожар после атаки БПЛА

В морском порту Усть-Луга после налета БПЛА тушат пожар. Число сбитых беспилотников над Ленинградской областью увеличилось до 31 с начала суток. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Об опасности БПЛА в Ленобласти объявили в 2:41 мск. К 5:11 мск губернатор сообщил, что над регионом уничтожили 27 беспилотников, а в порту Усть-Луга есть повреждения.

В предыдущий раз порт Усть-Луга был атакован в ночь на 25 марта. Тогда Александр Дрозденко заявил, что информация в СМИ о проблемах с загрузкой и выгрузкой после налета БПЛА не соответствует действительности. Киришская промзона в Ленобласти была повреждена во время атаки в ночь на 26 марта.