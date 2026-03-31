Песков заявил о невозможности на 100% обеспечить безопасность критических объектов

Власти России принимают все меры для защиты объектов критической инфраструктуры, в том числе порта Усть-Луга, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако это не значит, что можно «на все сто процентов» обезопасить эти объекты от террористических атак, отметил господин Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На брифинге пресс-секретаря попросили прокомментировать уже пятую по счету атаку на порт Усть-Луга. «Безусловно, все критические объекты, важные с точки зрения транспортной инфраструктуры Российской Федерации, защищаются. Принимаются меры. Это не значит, что можно на все 100% обезопасить эти объекты от подобных террористических атак»,— ответил представитель президента.

Усть-Луга — порт в Кингисеппском районе Ленинградской области вблизи одноименного поселка. Он работает как один из основных узлов экспортной перевалки топлива.

В ночь на 31 марта в Ленинградской области сбили 38 беспилотников. Пострадали три человека, из которых двое — дети. В порту Усть-Луга зафиксировали повреждения, какие-либо подробности власти не приводили. В предыдущий раз порт был атакован 29 марта, возник пожар. До этого — 25 марта.