Здание КПП и участок земли ростовского предпринимателя продают за 50 млн рублей

В Ростове-на-Дону за 50 млн руб. на торгах продают здание контрольно-пропускного пункта и земельный участок под ним. Недвижимость принадлежит местному предпринимателю, который находится в процедуре банкротства с мая 2023 года. Информация об этом появилась на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Конкурсный управляющий выставил на продажу следующее имущество: земельный участок площадью 3 тыс. кв.м., а также нежилое здание площадью 1 тыс. кв.м. Лот находится по адресу: ул. Инженерная, 12. Согласно решению Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону, указанное нежилое здание и расположенный рядом КПП признаны самовольными постройками. Должник не обращался за получением разрешения на проведение реконструкции, строительства.

Судя по данным картотеки, предприниматель пытался добиться приостановки торгов и исключения указанного имущества из конкурсной массы. Однако, результатов это не принесло. Задаток и шаг аукциона составляют 5% от начальной цены лота. Заявки на участие в торгах будут приниматься с 29 апреля по 3 августа.

Мария Хоперская