В Новороссийске засеют подсолнечником 600 га земли

В этом году в Новороссийске планируется засеять подсолнечником порядка 600 га земли. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Мэр Новороссийска подчеркнул, что местные аграрии готовятся к богатому урожаю в 2026 году. На площади 600 га посев подсолнечника будут осуществлять четыре фермера. Темп роста ожидается в два раза больше, чем в прошлом году. Еще один сельскохозяйственный производитель планирует засеять около 100 га яровым ячменем.

По словам Андрея Кравченко, аграрии Новороссийска используют семена отечественной селекции для поддержания российских производителей, гарантии высокой урожайности и устойчивости к климатическим изменениям.

