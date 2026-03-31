В Красносулинском районе зафиксировали рекордный объем инвестиций в экономику

По итогам 2025 года объем инвестиций в Красносулинском районе достиг рекордных 35,1 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В сравнении с показателями 2024 года, инвестиционная активность увеличилась в 3,7 раза.

Финансовые вложения нацелены на долгосрочное развитие и стабилизацию местной экономики, повышение привлекательности района для потенциальных инвесторов и улучшение жизни населения.

Мария Хоперская

