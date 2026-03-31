В минпроме Ставрополья не назначили врио после ареста министра

Прошло уже более десяти дней с момента ареста министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Ивана Ковалева и его первого заместителя, однако до сих пор официально не назначен исполняющий обязанности руководителя. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в министерстве.

Ранее Ставропольский краевой суд постановил заключить Ивана Ковалева под стражу на 1 месяц и 29 суток. Главе министерства предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности. Согласно версии следствия, чиновник вместе со своим первым заместителем организовал схему по передаче в аренду объектов недвижимости, принадлежащих Невинномысскому химико-технологическому колледжу. Арендная плата была установлена существенно ниже рыночных показателей, что нанесло учебному заведению ущерб в размере 2,9 млн рублей. В дальнейшем на этих площадях был построен четырехзвездочный отель, которым, по данным правоохранительных органов, министр и члены его семьи пользовались на безвозмездной основе.

На основании материалов дела прокурор Ставропольского края Юрий Немкин внес представление, согласно которому Ковалев должен быть уволен с государственной службы в связи с утратой доверия. Иван Ковалев возглавлял региональный Минпром с 2021 года, а до этого занимал должность первого заместителя министра. Его профессиональный путь до прихода в правительство был связан с работой в строительных организациях и компаниях топливно-энергетического комплекса.

Валерий Климов