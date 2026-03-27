По делу о превышении полномочий арестовали главу Минпрома Ставрополья

Ставропольский краевой суд арестовал на 1 месяц и 29 суток министра энергетики, промышленности и связи региона Ивана Ковалева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе ставропольских судов.

Господин Ковалев проходит по п. п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества или государства, с причинением тяжких последствий, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности).

По версии следствия, действуя в сговоре со своим заместителем, Иван Ковалев издал приказ о согласовании передачи в аренду объектов недвижимости, находящихся в собственности Невинномысского химико-технологического колледжа, после чего организовал заключение договора аренды этого имущества. При этом размер аренды был значительно ниже рыночной, и учебное заведение понесло ущерб в 2,9 млн руб.

В дальнейшем на месте переданных объектов построили четырехзвездочный отель, которым господин Ковалев и его семья пользовались безвозмездно. По представлению прокурора Ставропольского края Юрия Немкина министра должны уволить в связи с утратой доверия.

Иван Ковалев был главой Минпрома с 2021 года. До этого занимал должность первого замминистра. Раньше работал в строительных и топливно-энергетических компаниях.