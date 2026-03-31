США продлили срок для продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа до мая

США продлили до 1 мая срок действия лицензии на ведение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтекомпании ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH). Это следует из опубликованного документа американского Управления по контролю за зарубежными активами Министерства финансов (OFAC).

Изначально лицензия действовала до 17 января, потом ее продлили до 1 апреля. Она разрешает ведение переговоров с ЛУКОЙЛом о «продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH» или другой контролируемой компании. Как писало агентство Reuters, любая сделка требует, чтобы ЛУКОЙЛ не получал никакой суммы авансом, а все вырученные от продажи средства были размещены на заблокированном счете, находящемся под юрисдикцией США.

США в октябре 2025 года ввели санкции против ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и ряда их дочерних структур. В январе 2026-го ЛУКОЙЛ и американский инвестфонд Carlyle объявили о достижении предварительного соглашения о продаже Lukoil International GmbH, управляющей зарубежными активами российской компании. При этом в компании говорили, что ведут переговоры с другими потенциальными покупателями. В феврале Reuters сообщало, что саудовская Midad Energy подписала соглашение о намерениях купить активы ЛУКОЙЛа.

О последствиях санкций — в материале «Ъ» «Убытки не знают границ».