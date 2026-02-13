Reuters: Midad Energy подписала соглашение о намерениях купить активы ЛУКОЙЛа

Midad Energy подписала соглашение о намерениях купить все целевые зарубежные активы ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH), сообщает Reuters со ссылкой на источники. Саудовская компания согласилась заплатить за активы наличными и разместить средства на специальном эскроу-счете до получения разрешения от регулирующих органов.

«Midad работает над обеспечением соблюдения необходимых нормативных требований. Это предложение рассматривается как шаг с высокими ставками, подкрепленный прочными политическими связями с Саудовской Аравией»,— заявил один из собеседников агентства.

Midad, по данным Reuters,— это основной претендент на выкуп активов российской нефтяной компании. Параллельно интерес к международному портфелю российской компании проявляют такие игроки, как Chevron и Quantum Energy Partners. 29 января ЛУКОЙЛ заключил с американским инвестиционным фондом Carlyle предварительное соглашение о продаже Lukoil International GmbH, однако при этом в компании сообщали, что ведут переговоры и с другими потенциальными покупателями.

Продажа активов стала необходимой после введения Вашингтоном санкций против ЛУКОЙЛа в октябре 2025 года. На данный момент действует временная лицензия Минфина США, разрешающая проведение сделок по отчуждению зарубежного имущества компании; срок ее действия истекает 28 февраля.