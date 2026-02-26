США продлили срок для продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа до 1 апреля

США продлили до 1 апреля крайний срок, за который компании могут купить международные активы российской нефтекомпании ЛУКОЙЛ. Это следует из опубликованного документа американского Управления по контролю за зарубежными активами министерства финансов (OFAC).

Ранее выданная лицензия OFAC истекает 28 февраля. Она разрешает ведение переговоров с ЛУКОЙЛом о «продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH» или другой контролируемой компании. По словам собеседника Reuters, Минфин США продлил действие документа, чтобы «лишить Россию доходов, необходимых ей для поддержания военной машины». По словам источника, любая сделка требует, чтобы ЛУКОЙЛ не получал никакой суммы авансом, а все вырученные от продажи средства были размещены на заблокированном счете, находящемся под юрисдикцией США.

США 22 октября ввели санкции против ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и ряда их дочерних структур, установив срок завершения всех операций до 21 ноября. Позднее OFAC выдало лицензию, позволяющую до 13 декабря проводить транзакции, связанные с продажей зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Ее действие продлевали трижды. 29 января ЛУКОЙЛ и американский инвестфонд Carlyle объявили о достижении предварительного соглашения о продаже Lukoil International GmbH, управляющей зарубежными активами российской компании. Сделку пока не одобрило OFAC.

