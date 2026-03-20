Убытки не знают границ

ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) списал инвестиции в LUKOIL International, зарегистрировав убыток от обесценивания в 1,67 трлн руб. Аналитики считают, что тем самым ЛУКОЙЛ сигнализирует об отсутствии надежды вернуть эти активы когда бы то ни было и о намерении сосредоточиться на внутрироссийском развитии. Главный вопрос состоит в том, удастся ли компании получить деньги от продажи своих зарубежных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛ на Сицилии

Фото: Antonio Parrinello / Reuters Нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛ на Сицилии

Фото: Antonio Parrinello / Reuters

ЛУКОЙЛ в отчетности по МСФО за 2025 год полностью списал инвестиции в LUKOIL International, владеющий зарубежными активами группы. Убыток от обесценивания составил 1,67 трлн руб. и стал следствием утраты контроля над иностранным бизнесом после введения санкций США.

Несмотря на сохранение права собственности для продажи, ЛУКОЙЛ, как следует из отчетности, утратил над этими активами контроль с 21 ноября 2025 года. После этой даты компания перестала иметь прямые взаимоотношения с директорами иностранных структур, доступ к информации о принимаемых внутри группы решениях, движении денежных средств, состоянии банковских счетов, расчетах с контрагентами и иной финансовой отчетности. На этом основании зарубежные активы были деконсолидированы, а сама инвестиция оценена приблизительно в ноль, следует из отчета. Карен Дашьян, управляющий директор Advance Capital, говорит, что иностранные компании поступили так же, как ЛУКОЙЛ, со своими бизнесами в России.

ЛУКОЙЛ подчеркивает, что не может оценить вероятность и параметры возможной продажи, отчуждения или передачи LUKOIL International, поскольку исход полностью зависит от решений Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Более того, даже в случае одобрения продажи средства с высокой вероятностью будут зачислены на спецсчет, вывести деньги с которого, как следует из отчетности, можно будет только после снятия санкций.

Чистый убыток ЛУКОЙЛа по МСФО составил в 2025 году 1,06 трлн руб. против 851,5 млрд руб. чистой прибыли годом ранее. Без учета зарубежных активов выручка компании сократилась на 15% год к году, до 3,8 трлн руб. Чистый долг сократился на 78% год к году, до 226 млрд руб.

Списание зарубежных активов было ожидаемым после введения санкций США, но полное обнуление инвестиций в LUKOIL International свидетельствует о том, что менеджмент окончательно закрыл этот вопрос, говорит управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.

С этим соглашается директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев, отмечая, что российский сегмент компании остается прибыльным. Деконсолидация — по сути, юридический управленческий крест в обозримом будущем, согласен начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев. Стратегия ЛУКОЙЛа сейчас строится на том, чтобы максимизировать стоимость этих активов, он не планирует их операционное возвращение, полагает он.

ЛУКОЙЛ после деконсолидации, по словам Дмитрия Касаткина, превращается в преимущественно российского производителя и переработчика, утрачивая около 47% добычи газа группы и европейскую переработку как источник дополнительной маржи.

Компания, продолжает эксперт, принудительно реализовала то, что в другом контексте называлось бы стратегией фокусировки на ключевом рынке. Вместе с тем, говорит Карен Дашьян, доля зарубежного бизнеса в общем бизнесе ЛУКОЙЛа была около 9% по запасам и 5% по нефтедобыче — очевидно, что это решение не окажет значительного влияния на перспективы дальнейшей работы компании в России. При этом, подчеркивает Олег Абелев, под списание попали в основном европейские активы переработки и сбыта, а зарубежные проекты по добыче в основном остались в периметре компании. Он отмечает, что сокращение выручки компенсируется ростом маржинальности, так как российские активы имеют меньшую себестоимость добычи по сравнению с европейской переработкой. Теперь, отмечает господин Абелев, у компании новый профиль: акцент смещается на добычу в Тимано-Печоре, а также на Каспий — он становится основным драйвером роста добычи жидких углеводородов.

Аналитики единодушны в том, что для инвесторов ключевым вопросом остается получение ЛУКОЙЛом прибыли от продажи зарубежных активов. Как указывает руководитель центра по аналитике российских акций БКС Кирилл Бахтин, они опасаются реализации активов с существенным дисконтом. В то же время аналитики не исключают, что по мере появления большего числа потенциальных покупателей цена сделки может оказаться ближе к справедливой. Но, отмечает господин Бахтин, даже в этом случае остается открытым вопрос получения денежных средств в условиях санкций США.

Ольга Озембловская