Леонид Шляхтуров стал советником основателя ГК «Дело»

Леонид Шляхтуров, четыре года возглавлявший «ФЕСКО Интегрированный Транспорт», стал советником основателя ГК «Дело». Глава группы компаний Сергей Шишкарев планирует назначить его первым заместителем генерального директора УК «Дело». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Основатель компании представил Леонида Шляхтурова коллегам в качестве своего советника и сообщил о планах по его назначению на должность первого замгендиректора УК «Дело». Вопрос о назначении будет вынесен на рассмотрение совета директоров в ближайшее время.

По словам Сергея Шишкарева, на новой позиции Леонид Шляхтуров займется совершенствованием операционных процессов и формированием централизованной коммерческой функции. Создание единого окна продаж станет одной из его первых задач.

Леонид Шляхтуров работает на руководящих должностях в отрасли более 20 лет, в том числе на уровне члена совета директоров. Как отметил Сергей Шишкарев, он знает специфику работы на Балтике и Дальнем Востоке, имеет опыт управления большими коллективами, сокращения издержек и повышения прибыли.

