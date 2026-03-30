На Ставрополье планируют реализовать инвестпроекты в санкуре на 40 млрд рублей

В текущем году правительство Ставропольского края планирует реализацию 32 инвестиционных проектов в санаторно-курортной отрасли с общим объемом вложений порядка 39,8 млрд руб. Об этом в интервью «Ъ-Кавказ» рассказал министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

По его словам, эти средства пойдут на создание объектов, «интересных всем туристам, независимо от географии». Министр отметил, что значительная часть инвестиций будет направлена на создание современных термальных комплексов, глэмпингов, реконструкцию существующих и строительство новых санаториев.

«Именно эти объекты формируют “вау-эффект” и мотивируют гостей из отдаленных регионов, в том числе с Урала, преодолевать расстояния ради качественного отдыха и оздоровления»,— рассказал господин Толбатов.

Министр констатирует, что санаторно-курортный комплекс формирует ядро туристического предложения Ставропольского края. По его данным, на сегодняшний день в регионе функционирует 128 санаторно-курортных учреждений. Их совокупная емкость составляет 35,4 тыс. койко-мест, что в структуре всего номерного фонда региона (58,4 тыс. мест) занимает более 60%. «Это говорит о том, что основная масса туристов, приезжающих к нам, ориентирована именно на лечение и профилактику»,— подчеркивает Андрей Толбатов.

Санатории, по его словам, обеспечивают высокую загрузку в течение всего года, сглаживая фактор сезонности, и генерируют значительную часть выручки отрасли. Кроме того, именно вокруг санаториев формируется сопутствующая инфраструктура: от экскурсионного обслуживания до предприятий питания, отмечает господин Толбатов.

«Мы видим большой потенциал для дальнейшего развития этого направления. В рамках инвестиционных проектов, запланированных к реализации в 2026 году, значительная часть средств направляется на модернизацию существующих здравниц и строительство новых объектов, ориентированных на медицинский и оздоровительный туризм. Таким образом, лечебно-профилактический туризм был и остается локомотивом всей туристической индустрии Ставрополья»,— резюмирует министр.

Полное интервью с Андреем Толбатовым читайте здесь.

Дмитрий Михеенко