Глава Минфина США заявил о росте потока судов через Ормузский пролив

Через Ормузский пролив стало проходить больше судов, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Он выразил уверенность, что Вашингтон сможет вернуть контроль над маршрутом. Глава Минфина оценил дефицит нефти на мировом рынке в 10–12 млн баррелей в день.

Скотт Бессент

Фото: Abdul Saboor / Reuters Скотт Бессент

«Со временем США вернут себе контроль над проливом, и будет обеспечена свобода судоходства, будь то под сопровождением американских кораблей или многонациональной охраны»,— сказал господин Бессент (цитата по Bloomberg).

Судоходство через Ормузский пролив было ограничено после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Тегеран разрешил разрешил использовать маршрут дружественным странам, в том числе России, Индии, Китаю и Таиланду. Власти Ирана планируют ввести платный проход коммерческих судов по маршруту. Международное энергетическое агентство решило высвободить 411,9 млн баррелей нефти из стратегических запасов для стабилизации цен на рынке.