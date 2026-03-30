В Иране подготовили закон о платном проходе через Ормузский пролив

Проход коммерческих судов через Ормузский пролив станет платным, такой порядок определен новым иранским законом. Об этом заявил член комитета по нацбезопасности парламента Ирана Алаоддин Боруджерди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / File Photo / Reuters Фото: Stringer / File Photo / Reuters

«Обеспечение безопасности и предоставление судам услуги по проходу по водному пути будет производиться на платной основе», — заявил господин Боруджерди (его заявления приводит гостелерадиокомпания Ирана). Когда новые правила могут вступить в силу, не уточняется.

После начала американо-израильской кампании 28 февраля Иран фактически закрыл Ормузский пролив для судоходства. Коммерческие суда неоднократно подвергались атакам БПЛА. Беспрепятственный проход был предоставлен судам дружественных стран и тех государств, которые сохранили нейтралитет. По данным Reuters, Саудовская Аравия, Турция и Египет могут создать консорциум для управления потоками нефти через Ормузский пролив.