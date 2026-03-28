Таиланд заявил о соглашении с Ираном по судоходству в Ормузском проливе

Таиланд достиг соглашения с Ираном, которое позволяет тайским нефтяным танкерам безопасно проходить через Ормузский пролив. Об этом заявил таиландский премьер-министр Анутхин Чанвиракун.

«Благодаря этому соглашению появилась большая уверенность в том, что перебои, наблюдавшиеся в начале марта, не повторятся»,— заявил господин Чанвиракун (цитата по AFP). Он добавил, что правительство Таиланда продолжит адаптироваться к меняющейся ситуации и принимать меры для минимизации негативного воздействия на население.

Иран ограничил проход по Ормузскому проливу в ответ на атаки со стороны США и Израиля, которые начались 28 февраля. Согласно данным Kpler, объемы перевозок через морской коридор в период с 1 по 26 марта упали на 95%. 25 марта иранские власти заявили, что разрешают проход по Ормузскому проливу судам дружественных стран — Китая, России, Индии, Ирака и Пакистана. Вскоре об аналогичном разрешении договорилась Малайзия. При этом 27 марта два китайских контейнеровоза развернулись обратно после попытки прохода через пролив.