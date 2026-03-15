Страны МЭА высвободят 400 млн баррелей нефти из стратегических запасов

Страны–участницы Международного энергетического агентства (МЭА) высвободят 411,9 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов для стабилизации цен. Это следует из уточненных данных агентства. Наибольший объем предоставят страны Северной и Южной Америки — 195,8 млн баррелей.

Страны Азии и Океании взяли на себя обязательства высвободить 108,6 млн баррелей. Страны Европы, согласно планам, должны предоставить 107,5 млн. На сырую нефть приходится 72% общего высвобождаемого объема, еще 28% — на нефтепродукты. В МЭА отметили, что страны–члены МЭА в Азии и Океании начнут выводить нефть на рынок сразу, а американские и европейские государства — с конца марта.

Как сообщается в пресс-релизе, 271,7 млн баррелей высвободят из государственных запасов, 116,6 млн — из промышленных резервов и еще 23,6 млн — из прочих источников.

11 марта страны–участницы МЭА договорились о поставке на мировой рынок 400 млн баррелей нефти — примерно треть от своих совокупных стратегических резервов. Мера призвана снизить ценовую напряженность из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Отмечалось, что это крупнейшее скоординированное высвобождение в истории агентства.