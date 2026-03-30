Для жителей поврежденных при атаке БПЛА домов в Таганроге открыли ПВР

В Таганроге для жителей домов, поврежденных при атаке БПЛА, открыли пункты временного размещения. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Таганрог один мирный житель погиб, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Жительницу Таганрога, пострадавшую при атаке БПЛА, санавиацией доставляют в областной ожоговый центр. В городе зафиксированы десятки поврежденных объектов жилой, социальной и промышленной инфраструктуры. Повреждения получили: 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, 10 автомобилей, остекление в школе №26 и три предприятия. Трамвайное движение будет временно приостановлено в направлении завода Бериева. В Таганроге вблизи домов, учреждений и предприятий, пострадавших от атаки дронов, ввели режим ЧС.

Из-за ЧП в городе изменили схему движения травмваев. маршрут №4 будет следовать, по схеме маршрута № 2, а маршрут №6 проследует по маршруту трамвая №5. Маршруты № 8 и № 9 будут использовать участок от улицы К. Либкнехта до улицы Фрунзе.

Позднее губернатор региона сообщил, что количество поврежденных обломками БПЛА домов увеличилось до 67. По данным к этому часу повреждения получили 16 многоквартирных домов, 51 частный дом и десять автомобилей. Работает оперативный штаб по ликвидации последствий, для жителей поврежденных домов организованы пункты временного размещения.

Мария Хоперская