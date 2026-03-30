При перевозке пострадавшей от атаки БПЛА на Таганрог задействовали санавиацию

Жительницу Таганрога, пострадавшую при атаке БПЛА, санавиацией доставляют в областной ожоговый центр. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

В результате воздушной атаки горожанка получила ранения и была госпитализирована. Однако, потребовалось доставить ее в специализированное учреждение.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Таганрог один мирный житель погиб, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Вблизи домов и предприятий, поврежденных в ходе атаки, ввели режим ЧС.

Мария Хоперская

