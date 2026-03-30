Число поврежденных в результате атаки БПЛА домов в Таганроге выросло до 67

В Таганроге количество поврежденных обломками БПЛА домов увеличилось до 67. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По данным к этому часу повреждения получили 16 многоквартирных домов, 51 частный дом и десять автомобилей. Работает оперативный штаб по ликвидации последствий, для жителей поврежденных домов организованы пункты временного размещения.

В Неклиновском районе, где в результате падения обломков БПЛА была повреждена газовая труба, газоснабжение восстановили в полном объеме.

Мария Хоперская